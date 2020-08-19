В Костанайскую область прибыла гуманитарная помощь из Украины и Германии

Десятки термометров, упаковки импортного ибупрофена, меропенема и других препаратов прибыли на склады Костанайского филиала «СК Фармация». Десятки пачек препарата гуманитарной помощи пришли из Украины и Германии. «Хуавей Технолоджиз Казахстан» выделила термометры в количестве 23 единиц.
За отгрузкой гуманитарной помощи наблюдали представители проектного офиса «Костанай — адалдык аланы», народного контроля и Департамента Агентства по противодействию коррупции.
По словам наблюдателей, главная цель — обеспечить реализацию принципов прозрачности и доступности. Важно, чтобы помощь дошла до каждого.На каждую упаковку ставиться специальная печать «бесплатно», для того чтобы данная продукция в процессе распределения по организациям здравоохранения, не ушла в розничную продажу. Препараты и термометры уже в ближайшее время попадут в провизорные центры, больницы и поликлиники.
Напомним, что ранее в Костанайскую область прибыла гуманитарная помощь из Турции, Катара, Китая и России.
Общественники и сотрудники антикоррупционной службы продолжат наблюдать за обеспечением прозрачности распределения гуманитарной помощи по организациям здравоохранения по всему региону.
COVID-2019 в Казахстане
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1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области