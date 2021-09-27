USD 423.91
EUR 497.37
RUB 5.82
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. В ладу с природой — 412 — Вырезка малины и…

В ладу с природой — 412 — Вырезка малины и профилактика плодовой гнили

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

482 вакцинированных человека скончались от Covid-19 — Цой
Следующая новость

Столкнулись три авто. В полиции сообщили, что женщина водитель не уступила дорогу