В Министерстве образования и науки РК разъяснили, какой должна быть свободная школьная форма

Жители Алматы пожаловались на то, что в одной из школ города выставили требования по цвету одежды для учеников, передает informburo.kz

«Требования к школьной форме остаются прежними: тёмно-синего цвета брюки (юбки), жилетки или пиджаки, белые рубашки (блузки), классические туфли тёмного цвета. Просим приобретать школьную форму по возможности», – сказано в сообщении учителя, отправленного родителям одной из алматинских школ.

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Пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева сообщила, что строгих требований к цвету одежды не предъявляется. Брюки или юбки должны быть тёмно-синими, тёмно-зелёными, чёрными – на усмотрение школьников и родителей.

«Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую, социально-экономическую ситуацию в следующем учебном году будет разрешено посещение школ в удобной одежде в классическом стиле. Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной практике предпочтителен светлый верх и тёмный низ», – сказала Молдир Абдуалиева. 3 августа министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов заявил, что в следующем учебном году дети могут временно посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Он объяснил, что во многих регионах действуют карантинные ограничения, в некоторых городах магазины работают только в будние дни, поэтому в ведомстве опасаются столпотворений в торговых точках. Также для некоторых семей из-за экономических трудностей покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой. Заявление МОН РК прокомментировали в управлении образования Костанайской области

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