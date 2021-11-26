В Минтруда ответили на предложение депутата о повышении пособий

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК ответили на предложение мажилисмена Ерлана Смаилова о повышении социальных выплат симметрично увеличению минимальной зарплаты, передает informburo.kz

В ведомстве отметили, что «категорически несогласны» с мнением депутата, озвученным в его запросе на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

«Предлагаемое депутатом Смаиловым увеличение пособий и пенсий «кратно повышению минимальной заработной платы – на 41%» только на 2022 год потребует дополнительно 2,4 трлн тенге. К примеру, эта сумма значительно превышает расходы республиканского бюджета на будущий год на систему образования (1,9 трлн тенге) или здравоохранения (1,8 трлн тенге). Таким образом, даже полный отказ от финансирования здравоохранения или образования не покроет затрат на предлагаемое повышение размеров пенсий и пособий», – говорится в официальном сообщении ведомства.

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Как отметили в Минтруда, с 1 января планируется пятипроцентная индексация прожиточного минимума и МРП, что повлечёт пятипроцентное повышение базовой пенсии и семипроцентное – солидарных пенсий. Мерой будут охвачены 2,3 млн пенсионеров, в бюджете предусмотрено на эти цели 2,9 трлн тенге.

Все социальные пособия также вырастут на 5%. Предусмотренные на это 1 трлн тенге повысят доходы 1,9 млн человек.

«На исполнение социальных обязательств государства в 2022 году предусматривается 3,9 трлн тенге, что на 295,4 млрд тенге больше расходов 2021 года и составляет около 92% расходов министерства. Также в бюджете заложено 85,1 млрд тенге на оказание адресной социальной помощи и предоставление гарантированных социальных пакетов детям в возрасте от 1 до 6 лет для более 900 тысяч человек, а также 22,7 млрд тенге на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации», – добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что эти расходы составляют четверть всего бюджета страны.

Своё предложение депутат фракции «Народной партии Казахстана» Ерлан Смаилов выдвинул 24 ноября в беседе с журналистами в кулуарах парламента.

«С логической точки зрения, если МЗП поднимается с 42 до 60 тысяч тенге, то это 41-процентный рост. Мы говорим о том, чтобы поднимали пособия кратно повышению МЗП хотя бы на 41%. Мы понимаем, что бюджетные возможности не безграничны. В то же время надо правильно посчитать эти деньги. Деньги на самом деле есть, надо эффективно их тратить», – сказал мажилисмен.

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