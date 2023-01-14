В МВД рассказали о легализации авто с армянскими номерами

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Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане, сообщает zakon.kz.
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Как уточнили в пресс-службе МВД, ведомство совместно с МИДом и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.
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«Транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей реализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет», — сообщил Алтынбек Жамалиев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД.
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