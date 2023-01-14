В МВД рассказали о легализации авто с армянскими номерами

Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД, ведомство совместно с МИДом и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.

Читайте также: Штрафы за среднюю скорость: МВД об обсуждении вопроса

«Транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей реализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет», — сообщил Алтынбек Жамалиев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД.

Читайте также: Владельцы иностранных авто выдвинули новые требования для легализации

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.