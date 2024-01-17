В поисках пастухов мог бы помочь один предмет — ДЧС Костанайской области

В последние несколько дней в Костанайской области занимались поисками пропавших пастухов. В этом деле, как отметил начальник ДЧС региона, мог бы помочь один предмет.

Кайрат Касым рекомендует всем пастухам или владельцам скота перенять опыт рыбаков.

«Брали с собой палатки оранжевого цвета. Мы видим очень часто, что сидя на льдинах рыбаки себя очень хорошо чувствуют, даже в ветренную, морозную погоду. Палатка не пропускает холода. Она не тяжелая, практически весит всего килограммчик, и, разместившись в ней, можно спокойно брать с собой свечи, которые выделяют тепло путём химической реакции», — говорит начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

А метелей, по словам Кайрата Касыма, в Костанайской области, ожидается еще много. Поэтому, скотоводам стоит обзавестись палатками.

«Основная рекомендация, заранее определять свой маршрут, ни в коем случае не рисковать, и в метель не двигаться, если попали в метель, то находиться в том месте, где вы в последний раз выходили на связь», — отметил Кайрат Касым.

Напомним, накануне найден пастух, которого искали трое суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.