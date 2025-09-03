Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.

«Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются.

Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают», — сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что двойные ценники могут появиться в казахстанских магазинах.

Инфляция в Казахстане ускорилась В Казахстане продолжают дорожать товары и услуги, передает LS. В августе 2025 года месячная инфляция ускорилась до...

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный, полицией собран...

Что такое ОПВР и зачем они нужны будущим пенсионерам С 2025 года в Казахстане поэтапно растут обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Это отдельные отчисления, которые...