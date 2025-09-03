 Ya Metrika Fast
USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

В «серые списки» внесены тысячи казахстанцев. Идет проверка — АРРФР

— Сегодня, 09:03
Изображение для новости: В «серые списки» внесены тысячи казахстанцев. Идет проверка — АРРФР

pixabay.com

Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.

«Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются.

Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают», — сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что двойные ценники могут появиться в казахстанских магазинах.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.