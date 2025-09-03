Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.
«Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются.
Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают», — сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.
