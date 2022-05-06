вашиновости Мне наложили 10 швов после падения с «рассыпающейся» лестницы

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Жительница Костаная Анастасия Протасова получила травму, упав с лестницы 4 мая. Об этом она рассказала нашему корреспонденту.
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Анастасия говорит, что пошла в отделение «Казпочты» на улице Майлина, чтобы пополнить банковскую карту сына.
«Наступила на лестницу, а там кончик лестницы качался, я оступилась и упала на колено. Хорошо хоть кость целая. Зашла внутрь отделения почты. Был ужасный шок. Я вызвала такси домой, а потом вызвала скорую. Было много крови. Видна кость. Меня отвезли в городскую больницу и наложили около 10 швов. Делали под внешним наркозом. На эту лестницу зимой опасно наступать, все покатое и скользко всегда. А если бы пожилой человек упал или ребёнок? Отремонтировать нужно лестницу», — рассказала Анастасия Протасова.
Напомним, В Рудном произошёл трагический случай. Пенсионер, находясь возле магазина по улице 50 лет Октября, спускался по бетонным ступеням лестницы и оступился.
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