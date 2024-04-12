Видео затопленного «Теннисного центра» рассылают костанайцы

Кадры видео ужасают. Таким теннисный центр не видели никогда. Спортивный объект стал «жертвой » стихии. Когда снято видео не указывается.

Вода зашла в теннисный центр во время половодья. В районе «Колёсных рядов», где находится центр, вода начала отступать.

Напомним, пик паводка в Костанае пришелся на 7 апреля. Затопленными оказались жилые дома, дачи, объекты бизнеса и спорта.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.