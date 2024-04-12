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Видео затопленного «Теннисного центра» рассылают костанайцы

Кадр из видео

Кадры видео ужасают. Таким теннисный центр не видели никогда. Спортивный объект стал «жертвой » стихии. Когда снято видео не указывается. 

Вода зашла в теннисный центр во время половодья. В районе «Колёсных рядов», где находится центр, вода начала отступать.

Напомним, пик паводка в Костанае пришелся на 7 апреля. Затопленными оказались жилые дома, дачи, объекты бизнеса и спорта. 

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