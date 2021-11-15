Внедорожник и микроавтобус. Ещё одна авария произошла на трассе в Костанайской области

По факту ДТП , в котором столкнулся кроссовер и микроавтобус начато досудебное расследование Об этом сообщили в управлении дознания ДП Костанайской области.

«В настоящее время по факту ДТП, которое случилось 15 ноября в Денисовском районе, где столкнулся кроссовер с микроавтобусом начато досудебное расследование по статье 345 ч 2 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью », — пояснил заместитель начальника управления дознания ДП Костанайской области Ербол Нурмухамедов.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

В ДТП пострадало 6 человек, вместе с водителями. 35-летний водитель кроссовера и 67 –летний водитель микроавтобуса в настоящее время госпитализированы. У водителей был взят глубокий анализ крови на содержание алкоголя.

Водители получили серьезные травмы.

Напомним, что 15 ноября, ранним утром ДТП произошло на трассе, не доезжая 18 км до села Перелески. Джип столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который направлялся из Житикары в Костанай. В нем находились 12 пассажиров.

Напомним, в Костанайской области за последние дни произошло еще две аварии — на трассе «Рудный-Костанай» и «Костанай-Мамлютка».

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