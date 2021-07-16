Вновь рост. Обновлены данные по заражённым COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

15 июля в Костанайской области зарегистрировано 116 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,65%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 29, г.Рудный – 23, г.Аркалык – 22, по 7 случаев в г.Житикаре и Костанайском районе, по 5 случаев в Амангельдинском и Сарыкольском районах, по 4 случая в Денисовском и Мендыкаринском районах, по 3 случая в Аулиекольском и им.Майлина районах, 2 случая в Федоровском районе, по 1 случаю в Алтынсаринском и Камыстинском районах.

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93 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 15 июля 2021г. зарегистрировано 17900 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16742 человека.

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