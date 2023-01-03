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Водитель погиб. Массовое ДТП произошло во время метели на трассе в Костанайской области

По факту ДТП на трассе Аркалык-Торгай, с участием пяти автомобилей, полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает телеграмм-канал POLISIA.KZ

Сегодня, 14.03 на трассе Аркалык-Торгай столкнулись пять автомашин. В результате выезда водителя «Toyota», на полосу встречного движения, при совершении маневра обгона.

«Здесь произошло столкновение с автомашиной «Ниссан», затем столкновение еще трех автомобилей, — сообщил и.о. начальника Управления полиции города Аркалык Талгат Балгожин.

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В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб на месте происшествия.

В ДТП по предварительным данным пострадало 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.

В настоящее время проводятся досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

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