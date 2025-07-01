В этом году 1972 очередника в Костанае получат по восемь соток земли под строительство индивидуальных домов в микрорайне «Кунай». Действующим ПДП жилого массива «Кунай» предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов на 1967 земельных участках. Из них уже освоены и предоставлены 14 земельных участков, для граждан, пострадавших от паводка 2024 года.

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Обычно, под ИЖС выделяется стандартные 10 соток земли, но аким города пояснил, почему участки в областном центре будут по площади чуть меньше.

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«Почему говорят 10 соток, если 0,8 соток?», — спросила журналист alau.kz

«Вообще, закон прописан до 10 соток, а вообще у нас нарезано в основном 0,8. Есть участки 10 соток? — По 8 соток. — А, по 8 соток, значит по 8 соток нарезано. Законодательство посмотреть, что бесплатно предоставляется до 10 соток», — сообщил Марат Жундубаев.

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