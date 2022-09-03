Вот Виталька твой дом, вот наш родимый дом — всё сгорело!

Видео, как сообщают наши читатели, снято в посёлке Озерное.
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Мужчина за кадром со скорбью говорит о сгоревших домах.
«Вот Лёха твой дом, нету Борониных дом, вот, Виталька, твой дом, вот наш. Вот наш родимый дом. Все сгорело!»,- говорит мужчина, снимающий видео.
Население, нуждающееся в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, могут обратиться по телефону горячей линии ДЧС Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.
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Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС 8 714 2 50 36 24. Также население, нуждающееся в помощи могут обратиться по телефонам 112 и 101.
Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
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Как сообщает оперативный штаб МЧС РК, в с. Озерное происходит горение 8-ми жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами.
В 18 часов 05 поступила информация о переходе пожара на административное здание нефтебазы с. Аманкарагай и близлежащих 30 жилых домов. Проводится тушение. Справочно: ТОО «KSt Trade», общий количество резервуаров – 16.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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