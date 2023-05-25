Все пинают! Из-за разметки 14-метровым фурам негде развернуться в Костанае

Предприятие жителя города Евгения Вотинцева, находится в северной части Костаная. Товары сюда привозят большегрузные автомобили, длиной не менее 14 метров. До недавнего времени въехать на территорию базы можно было с улицы Лермонтова, и только.

Но сейчас, по словам предпринимателя, и эта возможность исчезла. Два дня назад на проезжую часть нанесли двойную сплошную линию.

«Оттуда нельзя грузовым заезжать. Только вот с этой улицы. Получается мы не можем заехать. Мы нарушаем правила, что бы сюда заехать. Хоть легковая, хоть грузовая машины», — говорит предприниматель Евгений Вотинцев.

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По правилам теперь разворот на полосу, с которой есть поворот на предприятие, возможен только на ближайшем перекрестке улицы Лермонтова с улицей Алтынсарина. Однако, как говорит Евгений, для грузовиков и это не выход.

«Нет, не развернутся. Куда? Она 14 метров машина. Ко мне фуры приезжают. Они тоже не развернутся. Расчертили. К кому не обращаешься — все отпинывают. Никто, ничего не знает, никто не отвечает ни за какие дороги. «Звоните туда! Звоните сюда»! У меня, вот, сто номеров, и никто, толком, ничего не сделал», — возмущается Евгений Вотинцев.

Пока Евгений пытается действовать официально, в сотне метров от ныне закрытого для грузовиков поворота, кто-то решил возникшую проблему самостоятельно, с помощью черной краски. Ближе к перекрестку двойная сплошная линия стала прерывистой, благодаря чему теперь возможно как выехать на дальнюю от поворота полосу, так и заехать с неё на находящиеся здесь СТО и АЗС. Но, это незаконно.

Один из жителей Костаная на днях за такую корректировку был наказан.

Несколько недель назад сотрудники костанайской полиции сообщали, что после нанесения двойных сплошных линий, ситуация на дорогах будет изучаться, официально корректироваться, с учетом посещаемости некоторых объектов, концентрации жилых домов, и в связи с заявлениями организаций о необходимости возможности поворота. По данным полиции, пока таких обращений к ним не поступало.

Напомним, костанаец закрасил двойную сплошную разметку в центре Костаная и получил штраф.

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