Введение четырёхдневной рабочей недели в Казахстане. Как это будет

С 1 июля 2023 года в Казахстане работодатели и работники смогут пользоваться законодательной нормой о четырёхдневной рабочей неделе. Как эта норма работает в мире и как будет использоваться в Казахстане?

В мире

Главная идея новшества, которое активно тестируют и вводят европейские страны, – люди должны больше времени проводить с семьёй без потери в доходах, сообщает informburo.kz

Большинство инициаторов введения четырёхдневки выступают за реальное сокращение рабочего времени при той же зарплате. Представители некоммерческой организации The 4 Day Week Global Foundation, созданной специально для популяризации и внедрения инициативы в мире, уверены, что четырёхдневная рабочая неделя повышает производительность и выручку. Это подтвердили эксперименты, которые были организованы в нескольких странах.

В Великобритании провели, пожалуй, самый масштабный шестимесячный эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей, в котором участвовали 60 компании и 3300 сотрудников. В ходе эксперимента изучалось, как сокращение рабочего дня повлияет на окружающую среду, производительность и благосостояние работников.

Свыше 90% компаний – участниц пилотной программы решили сохранить политику четырёхдневной недели после окончания испытательного периода, назвав это «большим прорывом». В ходе пилота участники должны были следовать «модели 100:80:100». То есть 100% зарплаты за 80% времени в обмен на обязательство поддерживать производительность труда не менее 100%.

Совершенно другой подход в этом вопросе оказался у Бельгии. В этом государстве четырёхдневную рабочую неделю ввели в ноябре 2022 года, предоставив сотрудникам компаний и организаций выбирать между четырёх- и пятидневной рабочей неделей. Власти надеются, что изменения помогут сделать известный своей жёсткостью бельгийский рынок труда более гибким. Таким образом у компаний появилось больше свободы в организации рабочего времени, а бельгийцы получат больше возможностей для совмещения семейной жизни с карьерой. На практике в европейском королевстве количество рабочих дней стало меньше, но количество рабочих часов осталось прежним.

В Казахстане

Если большинство западных стран выступает за сокращение рабочего времени в организациях при сохранении ставки оплаты труда, то в Казахстане четырёхдневную неделю вводят по другим основаниям, на которые, к примеру, ориентируются бельгийцы.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев напомнил, что продолжительность рабочей недели в РК будет определяться взаимным соглашением работодателей и сотрудников.

«У нас остаётся всё та же 40-часовая рабочая неделя. В дополнительный выходной день, в пятницу или понедельник, эти часы нужно возместить. За счёт чего это можно сделать? Предложить работать по 10 часов в день при четырёхдневной рабочей неделе. Но пойдёт ли работодатель в этом случае на то, чтобы оплачивать переработку? Напомню, в Казахстане рабочий день – это восемь часов, эта норма не изменилась. Соответственно, сверхурочные часы должны оплачиваться по другому тарифу», – сообщил Нурлан Утешев.

В Трудовом кодексе прописан восьмичасовой рабочий день. Есть также другие формы организации работы – посменно, вахтовым способом, где применяются другие условия труда и его оплаты. Возможно, работодатель и работник договорятся, что раз в две недели по пятницам работник не будет выходить на работу, но станет отрабатывать недостающие часы по субботам следующей недели.

Представитель профсоюзов предлагает не делать поспешных выводов, а посмотреть на то, каким образом будет складываться практика правоприменения новшества.

«Мы не ожидаем, что в стране все компании массово начнут переходить на четырёхдневную рабочую неделю, количество соглашений скорее всего будет незначительным. Эта норма скорее всего будет применяться в новых формах занятости. Например, в IT-компаниях, где уже достаточно эффективно применяется удалённая форма работы. Только не путайте с фрилансом, я имею в виду отношения в рамках трудового договора», – уточнил Утешев.

Эксперт пояснил, что в рамках договора для работника определяется рабочее время, в том числе и работа по гибкому графику. Это может быть удалённая работа или совмещённая. Он отметил, что данная норма детализирует и даёт возможности работнику с работодателем определять, какая форма отношений наиболее удобна для обеих сторон. «Если бы это новшество вводилось без потерь заработной платы наёмного работника, то мы бы эту норму только приветствовали, – отметил Нурлан Утешев. – Но пока говорить об этом рано. И производительность труда, и уровень достатка, который есть в семьях, к сожалению, не предполагают сокращения рабочего времени».

Он добавил, что на новый график работы (сокращённую рабочую неделю) может перейти весь трудовой коллектив, если работодатель согласен в рамках коллективного договора указать норму о четырёхдневной рабочей неделе. В таком случае обе стороны обязаны применять данную норму.

Далеко не все компании воспользуются предлагаемым новшеством. К примеру, если организация, работающая на рынке, решит перейти на четырёхдневную рабочую неделю, чтобы персонал больше времени проводил в кругу семьи, больше отдыхал, можно предположить, что они сразу потеряют часть рынка, потому что их конкуренты будут работать в те дни, когда отдыхает коллектив первой компании. Часть их клиентов уйдёт к конкурентам, у которых открыто пять дней в неделю и где их заказ выполнят. Наконец, контрагенты компании в день отдыха компании не смогут выйти на связь. Следовательно, меньше сделок будет заключено, появятся пробелы в деловых контактах.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» считают, что вводимые в действие дополнения в Трудовой кодекс не предусматривают установление четырёхдневной рабочей недели.

В настоящее время можно устанавливать сокращённую рабочую неделю с оплатой труда за фактически отработанное время. Такой режим устанавливается по согласованию между работодателем и работником. Вводимые же в действие с 1 июля нормы предусматривают возможность чередования четырёхдневной, пятидневной и шестидневной рабочих недель«, – пояснила эксперт департамента по вопросам занятости и развития малого и женского предпринимательства «Атамекен» Айгуль Джусупова.

Например, одна неделя работы с четырёхдневным графиком работы может чередоваться с пяти- или шестидневной рабочей неделей. Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но с согласия работодателя, считает представитель палаты. Таким образом у работника во время четырёхдневной рабочей недели появится дополнительный день отдыха.

«Данная практика уже применяется некоторыми казахстанскими работодателями и соответствует международным стандартам в области труда. Введение такого режима с учётом особенностей производственного процесса в той или иной компании позволяет работнику сочетать обязанности по работе с личными и семейными потребностями», – добавила Айгуль Джусупова.

Работа в таком режиме не влечёт для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных Трудовым кодексом РК, индивидуальным или коллективным трудовыми договорами и соглашениями.

По данным представителя Нацпалаты предпринимателей, новая норма, вводимая в трудовые отношения с начала июля, может отразиться на документообороте компании, прежде всего на увеличении нагрузки на HR-подразделение компании. Кадровикам придётся больше ресурсов затрачивать на учёт рабочего времени.

Читайте также: Каким специалистам предлагают зарплату от 900 тысяч тенге в Казахстане Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Ерлан Галиев обратил внимание, что грядущие изменения затрагивают не только четырёхдневную рабочую неделю, но и другие важные моменты трудового права, касающиеся всех слоёв населения. В целом казахстанское трудовое законодательство направлено на создание благоприятных условий для работников, считает эксперт.

«Если бы раньше говорили о четырёхдневной рабочей неделе, то речь шла бы о неполной нагрузке. Теперь же это будет считаться полным рабочим временем, которое должно сполна оплачиваться работодателем. И работники имеют право требовать полноценную заработную плату», – прокомментировал грядущие изменения Ерлан Галиев.

При разработке концепции, по мнению правоведа, учитывался лучший европейский опыт. Отдельные изменения коснутся и сверхурочных работ, и выходных, которые будут устанавливаться. По его словам, даже при четырёхдневной рабочей неделе действующие условия для сверхурочных останутся в силе: не больше 12 часов в месяц и не выше 120 часов в год.

Поэтому, по его словам, работодатели не пойдут на увеличение рабочего дня:

«У нас имеется статья 71 Трудового кодекса, которая говорит о том, что продолжительность ежедневной работы не может превышать восемь часов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В эту норму изменения внесены не были. Значит, работать казахстанцы будут по-прежнему – по восемь часов», – пояснил юрист.

Четырёхдневная рабочая неделя может чередоваться с пяти- и шестидневной, и это будет вноситься в трудовой договор с работником. Эксперт предположил, что это может коснуться в первую очередь некоторых работ и услуг, которые носят сезонный характер. Например, в зимнее время часть офисных работников на селе, когда работы меньше, могут перейти на четырёхдневку.

Ерлан Галиев заверил, что права работников в связи с последними изменениями ущемляться не будут.