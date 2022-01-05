Задержаны более 200 человек — МВД РК о беспорядках в стране

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

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на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. При этом, отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов», — сообщает пресс-служба МВД РК.

Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

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«В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью. В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения», — сообщает МВД РК.

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