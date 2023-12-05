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Завтра будет холодать в Костанайской области

Фото alau.kz/Н.Луговской

Ночью на большей части области снег, в центре области сильный снег, днем на севере, востоке, юге области небольшой снег.

На востоке, юге, в центре области гололед, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью и днем 12-17, на севере области 20 мороза, на юге области 7 мороза.

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В Костанае будет облачно, ночью снег, метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 мороза.

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