Дачи в Костанае из сезонного жилья всё чаще превращаются в место постоянного проживания. По данным отдела земельных отношений, в городе сегодня действующими считаются 18 садовых обществ. Насколько много людей живут там круглый год, особенно наглядно стало после паводка прошлого года. Сами жители признаются: у такой жизни есть и сложности, и плюсы — но, по их словам, преимуществ всё же больше.

«Здесь доступнее, чем квартиры»

В ПКТС «Садовод» — районе Наримановского рынка — жизнь, по словам местных, кипит. Житель общества Рашид Курбанов говорит, что живёт здесь уже 12 лет: построил дом, благоустроил участок и не скрывает — к переезду его подтолкнула недоступность жилья и затянувшееся ожидание участка под ИЖС.

По словам мужчины, многие выбирают дачи именно из-за цены: «здесь получается доступнее жильё, чем нам предлагают строительные компании… ну или государство», отмечает он. Также жители называют плюсом расположение — рядом центр города, школы, детсады, набережная, пляж, новый триатлон-парк.

«Жилья нет — поэтому здесь и живём»

Жительница общества Наталья Петухова переехала на дачи два года назад. Говорит прямо: это и есть её основное жильё.

По её словам, на дачах спокойнее и есть возможность вести хозяйство: «вышел — сорвал, всё свежее… заготовки в погреб спустил — всё есть». При этом она признаётся: даже если бы была благоустроенная квартира, всё равно выбрала бы жизнь на земле.

Газ: жители готовы платить, акимат просит остановиться

Один из самых острых вопросов — газ. Рашид Курбанов рассказывает: он и ещё 119 владельцев домов собрались провести газ и надеются, что эта зима станет последней, когда приходится закупать дрова и уголь.

Однако на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев заявил: постоянное проживание в садовых обществах по сути незаконно, а газификацию попросил приостановить до выяснения обстоятельств.

По его словам, проведение газа на дачах может запустить цепочку новых требований — дороги, коммуникации, дополнительные сети — и поставить под вопрос назначение генплана и детальных планировок.

Тем временем жители отмечают: вложения уже сделаны. Рашид Курбанов утверждает, что только на закуп труб с 120 домов собрано порядка 50 миллионов тенге. Поэтому, считает он, отменять решения на этапе, когда люди уже обнадёжены, «нецелесообразно».

Пожары и безопасность: ДЧС фиксирует риски

Ещё один аргумент властей — безопасность. По словам акима, только за 2023 год на дачах произошло 48 пожаров, погибли пять человек, в том числе дети. При этом тушение возгораний в садовых обществах осложняется инфраструктурой.

В ДЧС Костанайской области поясняют: на дачах часто нет нормальных проездов для техники и доступа к воде — отсутствуют гидранты, а также бывает сложно определить точный адрес вызова. Начальник управления ДЧС Костанайской области Куаныш Байтурсынов среди причин пожаров назвал захламлённость, бесхозные участки, из-за которых огонь быстро распространяется, и позднее сообщение о возгорании. Также риски увеличиваются зимой из-за обогревателей и перегрузки электросети.

Что дальше

Вопрос дачных обществ в Костанае остаётся на пересечении сразу нескольких тем — доступности жилья, законности проживания, развития инфраструктуры и безопасности. Жители говорят, что дачи стали их реальным домом. В акимате напоминают: любые коммуникации на городской земле должны быть согласованы, а решения — соответствовать градостроительным документам.

