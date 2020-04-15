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Житикаринский район закрывают на карантин

theepochtimes.com

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло вынес постановление.

«На территории Житикаринского района Костанайской области с 00.00.часов 16 апреля вводится режим карантина. В связи с обострением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Житикаринского района с целью предупреждения завоза и распространения КВИ на территории Костанайской области»,- говорится в сообщении.

Напомним, в Житикаринском районе выявлено два случая заболевания коронавирусом.

Сегодня утром один из заболевших умер. 

Полный текст постановления

 

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