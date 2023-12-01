Знаете какой стресс мы испытали? Жители высказались на встрече с акимом Костаная после ЧП

Жители близлежащих домов, где вчера произошло ЧП, категорически против строительства 19-этажки по соседству. Напомним 30 ноября на стройплощадке рухнул башенный кран. Погиб 49-летний крановщик.

На место приехал и глава города, который отметил, что застройщик, который проводит здесь работы, прошел госэкспертизу, землю эту выкупил, поэтому отказать в строительстве им по закону не могли.

«Мы видим, на этом участке маленьком, вот правильно заметили, вот кран упал, а вот дом рядом. Где тут можно 19-этажку строить? Теперь по 19-этажному дому, наша позиция, городского акимата — мы ему будем запрещать, в рамках законодательства», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Такому заявлению акима, местные жители обрадовались, однако, не все в этом уверены.

Люди которые живут в соседних домах, пребывают в шоке. Некоторые стали свидетелями произошедшего.

«Я не могу успокоиться. Вы знаете какой стресс мы испытали. Когда на твоих глазах летит кран, в дом, в окно. А у тебя ребенок сидит уроки делает. Вы думаете это нормально?», -сказала жительница дома.

Аким города отметил, что полиция уже возбудила уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас строительные работы приостановлены, но люди просят, чтобы их вовсе заморозили.

«Как нам сейчас жить? Нам жить и бояться ночью спать? Я каждый вечер, гуляя здесь с мужем я видела этот кран. Я два дня назад сказала мужу : «Этот кран упадет». Я это видела. Посмотрите, там угол отбитый. Я лично вижу как плиту несут и угол ударяют», — сказала женщина.

Отметим, что это не единственный смертельный случай на этом объекте. В марте здесь же погиб 55-летний рабочий.



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