1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«1 сентября — День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи», — отметили в МОН.

Напомним, почти 44 тысячи детей в Костанае будут ходить в школу.

Один ребенок за партой, ношение масок. В школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов.

Ученики дежурных классов трех школ Костаная начнут учебный год в других организациях.

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