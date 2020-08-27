1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Министерства образования и науки РК.
«1 сентября — День знаний. В школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи», — отметили в МОН.
Напомним, почти 44 тысячи детей в Костанае будут ходить в школу.
Один ребенок за партой, ношение масок. В школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов.
Ученики дежурных классов трех школ Костаная начнут учебный год в других организациях.
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