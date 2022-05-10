13 пострадавших семей. Какую помощь уже оказали жильцам сгоревших домов в Костанае

Информацию об оказании помощи пострадавшим в результате пожара на улице Набережная, предоставили в пресс-службе акимата Костаная.
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В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено по 200 тысяч тенге за счет привлеченных средств.
В соответствие с Правилами оказания социальной помощи, Отдел занятости приступил оказанию единовременной социальной помощи в размере 70 МРП (214410 тенге) каждой пострадавшей семье.
Сегодня до 15.00 часов пострадавшим будет оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов.
Доставку организуют волонтеры, привлеченные областным управлением общественного развития.
Для 7 школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также 2 несовершеннолетних студента будут обеспечены необходимой одеждой и обувью.
Напомним, уничтожено огнем 12 домов.
Это происшествие признано ЧС городского масштаба.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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