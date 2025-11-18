В Тобыле мошенники обманули владельца ИП на 24 млн тенге, сыграв на страхах перед «ошибками в отчётности» и «уголовной ответственностью». Сначала жертве позвонили якобы из налоговой и, ссылаясь на неверно сданный отчёт, выманили SMS-код от сервиса enbek.kz. Затем последовал «звонок из полиции»: мужчину убедили оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт, чтобы помочь следствию».
Антифрод сработал — жертва настояла на разблокировке
Банковская система ANTIFRAUD остановила операции, распознав риск. Однако, находясь под психологическим давлением, предприниматель лично обратился в банк, добился разблокировки и перевёл средства на указанные злоумышленниками иностранные счета.
Расследование: установлены четыре дроппера
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью уже установило четырёх дропперов — лиц, на чьи счета стекались похищенные деньги. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку по итогам следственных мероприятий.
Что такое дропперство и чем оно грозит
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1 о дропперстве. Под ним понимаются:
- передача/покупка доступа к счёту, платёжным инструментам или идентификационным данным;
- проведение незаконных платежей/переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.
Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (в зависимости от тяжести).
- Читайте также: Деньги отдала жительница Костаная мошенникам за «доступ к переписке»» мужа
Как распознать мошенников
Правоохранители напоминают: ни один госорган и ни один банк никогда не просит:
- продиктовать SMS-код;
- оформить «зеркальный» кредит;
- перевести деньги «на безопасный счёт»;
- пройти по ссылке для «подтверждения личности»;
- «срочно» разблокировать операции по телефону.
Услышали подобные фразы — немедленно прервите разговор, перезвоните в банк по официальному номеру и сообщите в полицию (102).
