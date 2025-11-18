USD 524.14 EUR 607.79 RUB 6.46

Антифрод не спас: житель Костанайской области сам разблокировал счёт и перевела 24 млн

Фото alau.kz/Н.Луговской

В Тобыле мошенники обманули владельца ИП на 24 млн тенге, сыграв на страхах перед «ошибками в отчётности» и «уголовной ответственностью». Сначала жертве позвонили якобы из налоговой и, ссылаясь на неверно сданный отчёт, выманили SMS-код от сервиса enbek.kz. Затем последовал «звонок из полиции»: мужчину убедили оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт, чтобы помочь следствию».

Антифрод сработал — жертва настояла на разблокировке
Банковская система ANTIFRAUD остановила операции, распознав риск. Однако, находясь под психологическим давлением, предприниматель лично обратился в банк, добился разблокировки и перевёл средства на указанные злоумышленниками иностранные счета.

Расследование: установлены четыре дроппера
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью уже установило четырёх дропперов — лиц, на чьи счета стекались похищенные деньги. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку по итогам следственных мероприятий.

Что такое дропперство и чем оно грозит
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1 о дропперстве. Под ним понимаются:

Как распознать мошенников
Правоохранители напоминают: ни один госорган и ни один банк никогда не просит:

  • продиктовать SMS-код;
  • оформить «зеркальный» кредит;
  • перевести деньги «на безопасный счёт»;
  • пройти по ссылке для «подтверждения личности»;
  • «срочно» разблокировать операции по телефону.

Услышали подобные фразы — немедленно прервите разговор, перезвоните в банк по официальному номеру и сообщите в полицию (102).



