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Боль дачников. Град выпал в Костанае — фото, видео

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Штормовое предупреждение подтвердилось. Град выпал в Костанае. 

Костанайцы присылают фото необычных туч, града и радуги в Костанае.

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Град прошел на дачах в районе «Красного партизана».

«На даче прошёл сильный град. Всё побито», — сообщают дачники.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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