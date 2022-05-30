Боль дачников. Град выпал в Костанае — фото, видео

Штормовое предупреждение подтвердилось. Град выпал в Костанае.

Костанайцы присылают фото необычных туч, града и радуги в Костанае.

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Град прошел на дачах в районе «Красного партизана».

«На даче прошёл сильный град. Всё побито», — сообщают дачники.

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