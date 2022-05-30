Снова штормовое предупреждение объявлено в регионе

Прогноз погоды сообщили синоптики Казгидромета.

31 мая в северной половине области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, ночью на

севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 17-22, на юге области 25 тепла.

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Июньские заморозки. Прогноз погоды на 31 мая – 2 июня

В Костанае будет облачно с прояснением, временами дождь, гроза.

Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла

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