Детские сады продолжат работу — министр

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что детские сады продолжат работу в прежнем режиме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Что касается детских садов. Сегодня, вы сейчас сами услышали информацию, зафиксированных случаев коронавируса нет. Поэтому детские сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения», — сообщил Аймагамбетов.

Напомним, ранние каникулы для школьников объявили в Казахстане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. В ближайшее время ожидается увеличение числа затронутых стран, случаев заражения и смертей.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. «Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет», — пообещал Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.