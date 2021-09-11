Двое в больнице. О состоянии пострадавших в стрельбе, сообщили врачи

Двое пострадавших в результате стрельбы находятся в городской больнице Лисаковска. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

«Женщина 1988 года рождения получила огнестрельное ранение в брюшную полость и грудную клетку. Она прооперирована. Находится в реанимации. Состояние крайне тяжёлое. Гемодинамика не стабильная. Мужчина (-Прим. полицейский) с огнестрельным ранением плеча. Ему будет проведена операция», — сообщили в управлении.

Напомним, около 11 утра на пульт 102 Отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием и стреляет.

«Люди бежали кто куда» — очевидцы о стрельбе в Лисаковске

Появилось видео стрельбы.

Погибла женщина и обезврежен 66-летний стрелок. Он скончался в больнице. Ранен в руку полицейский.

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