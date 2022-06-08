Изменилось положение о классном руководстве в школах

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Приказом МОН РК от 31 мая 2022 года внесены изменения в Положение о классном руководстве в организациях среднего образования, сообщает zakon.kz.
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Так, говорится, что цель деятельности классного руководителя – стимулирование всестороннего развития детей, создание условия для формирования и становления личностей обучающихся, взаимодействие с родителями для вовлечения их в процесс обучения и воспитания.
В задачи классного руководителя входит:
- мотивирование учащихся к здоровому образу жизни;
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к природе;
- укрепление семейных отношений, воспитание уважительного отношения к взрослым;
- создание дружественной среды, взаимопонимания в классном коллективе;
- привитие учащимся ответственности за других, умения работать в команде;
- знания об условиях проживания детей в семье;
- проведение родительских собраний (педагогических консилиумов, тренингов, бесед, консультаций для родителей и законных представителей);
- взаимодействие с родителями и законными представителями по вопросам учебных достижений обучающихся и соблюдению правил внутреннего распорядка;
- проведение одного раза в неделю классных часов;
- информирование руководителя (директора) организации образования о состоянии воспитательной работы с классом.
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Функции классного руководителя:
1. Организационно-координирующие: осуществление взаимодействия «школа-обучающийся-родитель»;
- ведение документации.
2. Аналитические:
- изучение индивидуальных особенностей обучающегося;
- осуществление анализа состояния успеваемости и динамики общего развития обучающихся класса.
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3. Коммуникативные:
- регулирование межличностных отношений между обучающимися;
- содействие общему благоприятному психологическому климату в классном коллективе;
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств;
- содействие сотрудничеству между учителями, учащимися и родителями (законными представителями).
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4. Контрольные:
- осуществление контроля за успеваемостью, посещаемостью занятий, внешним видом, эмоционально-психологическим состоянием обучающихся класса.
Исходя из указанных функций, классный руководитель выбирает формы работы с учениками:
- индивидуальные (беседы, консультации, совместный поиск решения проблем и другие);
- групповые (творческие объединения, органы самоуправления и другие);
- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и другие).
При организации дистанционного обучения классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о процессе обучения, предоставлении обратной связи обучающимся, о ходе обучения и учебных результатах, о необходимости создания условий для самостоятельной работы обучающихся.
Приказ вводится в действие с 8 июня 2022 года.
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