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Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается

Фотография для новости Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается

pixabay.com

За год казахстанцами было подано 84 тысячи заявлений на внесудебное банкротство. Но признали банкротами только 9,5 тысячи – около 10%, остальным пришел отказ. Как же правильно оформить внесудебное банкротство, рассказывает Zakon.kz.

Для начала нужно понять, что такое внесудебное банкроство.

Согласно п. 1 ст. 3 Закона РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который был введен в действие 3 марта 2023 года, воспользоваться процедурой банкротства могут только казахстанцы, объяснил алматинский адвокат Исмаил Джумашев.

В каком случае гражданин может подать заявление на банкротство? Процедура внесудебного банкротства может быть применена в следующих случаях:

  • если у гражданина РК нет имущества, либо доли в имуществе;
  • общая сумма долгов на дату подачи заявления не превышает 1 600 МРП;
  • процедура внесудебного банкротства применяется только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами;
  • долг гражданина не погашался в банках или МФО в течение 12 месяцев;
  • до подачи на банкротство нужно обратиться в банк (МФО) с заявлением изменить условия займа в порядке ст. 36 Закона «О банках и банковской деятельности в РК» и ст. 9-2 Закона «О микрофинансовой деятельности».

Такое заявление надо написать максимум в течение месяца после просрочки.

У кредитора гражданин вправе требовать:

  • списать пеню;
  • снизить ставку вознаграждения;
  • изменить сроки займа;
  • и даже списать часть или всю оставшуюся задолженность.

«И вот в этом пункте есть самая большая «засада» для должника. Дело в том, что банки и МФО очень часто не выдают гражданам справки о проведенных мерах по урегулированию задолженности (например, письменный отказ на заявление об изменении условий кредитного договора)», — отметил Исмаил Джумашев.

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