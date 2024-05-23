Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается

pixabay.com
За год казахстанцами было подано 84 тысячи заявлений на внесудебное банкротство. Но признали банкротами только 9,5 тысячи – около 10%, остальным пришел отказ. Как же правильно оформить внесудебное банкротство, рассказывает Zakon.kz.
Для начала нужно понять, что такое внесудебное банкроство.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который был введен в действие 3 марта 2023 года, воспользоваться процедурой банкротства могут только казахстанцы, объяснил алматинский адвокат Исмаил Джумашев.
В каком случае гражданин может подать заявление на банкротство? Процедура внесудебного банкротства может быть применена в следующих случаях:
- если у гражданина РК нет имущества, либо доли в имуществе;
- общая сумма долгов на дату подачи заявления не превышает 1 600 МРП;
- процедура внесудебного банкротства применяется только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами;
- долг гражданина не погашался в банках или МФО в течение 12 месяцев;
- до подачи на банкротство нужно обратиться в банк (МФО) с заявлением изменить условия займа в порядке ст. 36 Закона «О банках и банковской деятельности в РК» и ст. 9-2 Закона «О микрофинансовой деятельности».
Такое заявление надо написать максимум в течение месяца после просрочки.
У кредитора гражданин вправе требовать:
- списать пеню;
- снизить ставку вознаграждения;
- изменить сроки займа;
- и даже списать часть или всю оставшуюся задолженность.
«И вот в этом пункте есть самая большая «засада» для должника. Дело в том, что банки и МФО очень часто не выдают гражданам справки о проведенных мерах по урегулированию задолженности (например, письменный отказ на заявление об изменении условий кредитного договора)», — отметил Исмаил Джумашев.