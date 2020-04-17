Костанай на карантине. Как работает пропускная система — видео

Сегодня в Костанайской области начался карантин. Свободное передвижение без причины запрещено. Сегодня прохожих останавливали полицейские и проверяли — есть ли разрешение на передвижение.

СМИ вошли в перечень работающих организаций. Сотрудникам ТРК «Алау» выдали документы для предъявления полицейским. В центральном сквере нас остановил патруль. Стражи порядка спросили, куда идем и попросили показать документы.

Много людей сегодня, кто без «разрешения»?

Да. Очень много. Не понимают люди всей серьезности. Не верят, что будем наказывать.

Первые два дня стражи порядка будут предупреждать. Потом наказания будут строже — от штрафов до ареста.

На перекрестке проспекта Аль-Фараби и Баймагамбетова пробка. Просто так теперь не проедешь. Стоит мобильный пост. Полицейские проверяют каждый автомобиль.

Напомним, в Костанайской области введен карантин.

Полицейские разъяснили, как будут действовать во время карантина.

Как получить разрешение на передвижение

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