Пресс-служба прокуратуры Костанайской области сообщила, что суд санкционировал арест в отношении подозреваемого в наращении на врача.
Срок ареста два месяца.
Напомним, 17 июля после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности. Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Подозреваемый был задержан.
Дома пострадавшего врача ждут жена и новорожденная дочь.
Пострадавшего врача санавиацией доставили в Астану.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.