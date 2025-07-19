Пресс-служба прокуратуры Костанайской области сообщила, что суд санкционировал арест в отношении подозреваемого в наращении на врача.

Срок ареста два месяца.

Напомним, 17 июля после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности. Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Подозреваемый был задержан.

Дома пострадавшего врача ждут жена и новорожденная дочь.

Пострадавшего врача санавиацией доставили в Астану.

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