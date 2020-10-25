Новые карантинные ограничения, кража табуна лошадей и золотых украшений. ТОП-7 новостей за неделю

На этой неделе в Костанайской области ввели новые карантинные ограничения. Табун лошадей украли у жительницы региона, ущерб составил 15 млн тенге. Почти 80 водителей автобусов и такси наказали в Костанайской области. Налоговики незаконно заблокировали счет костанайского предпринимателя. Такими были события этой недели. Эти и другие новости мы собрали в одной публикации. Жмите по ссылкам, там подробности.
Ущерб в 15 млн тенге. Табун лошадей пропал у жительницы Костанайской области.
В Костанайской области вводятся ограничительные меры.
Разговор по телефону, незаконная перевозка пассажиров. В Костанайской области наказали водителей такси и автобусов.
Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области.
Налоговики незаконно заблокировали банковский счет костанайского предпринимателя.
Какие инвестпроекты готовятся к открытию в Костанайской области.
У жительницы Костанайской области из дома украли золотые украшения и телефон.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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