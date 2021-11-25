О повышении тарифа в автобусах и субсидировании перевозчиков рассказали в отделе ЖКХ Костаная

В следующем году акимат намерен серьёзно увеличить сумму субсидирования перевозчиков, чтобы перекрыть их расходы.

На прошлой неделе костанайские перевозчики просили увеличить тариф на проезд. Но в ЖКХ города, отмечают, что вопрос об этом сейчас не стоит, поскольку акимат намерен увеличить сумму субсидий на работу общественного транспорта. В этом году на все компании города была выделена сумма в 1,5 млрд тенге. В следующем году планируется увеличить её до 3 миллиардов.

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«То, что сейчас субсидируется — это по расчетному тарифу 2019 года. То есть ту разницу,которая рассчитывалась в 2019 году. В 2020 году расчетный тариф еще раз изменился, в 2021 соответственно он еще раз меняется. Но мы берем из расчета субсидирования аж в 2019», — говорит и.о руководителя отдела ЖКХ Нуралы Есергепов.

Нуралы Есергепов отмечает и то, что с сегодняшнего дня на маршруте 102 добавили три автобуса, увеличив их количество до 8. И это, надеются в ЖКХ, позволить сократить ожидание автобуса с 40-ка минут до 20-ти. Проблема перевозчиков ещё и в том, что у них нет водителей.

«Мы и на перевозчиков подали в суд. И со стороны жителей уже жалобы и на улице холодно. Это все понимается и принимается. И в связи с этим уже пошли на то, что уже можно сказать заставили перевозчиков, чтобы он нашел еще двух водителей на 102 маршрут. Но у него также есть где у него по 18 и 19 маршруту тоже не хватает количество автобусов на маршруте. Тоже этот вопрос будем прорабатывать»,- отметил Есергепов.

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