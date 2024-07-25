О состоянии призывника из Костаная рассказали родители

О том, что юноша пришел в себя сообщил в своем инстаграм аккаунте его отец Тимур Жаналин. Родители солдата-срочника из Отара рассказали, как он чувствует себя.

«Долго не выходили на связь, но на это были причины. Во-первых, чтобы не спугнуть удачу, во-вторых, чтобы сын пришел в сознание. Общими молитвами Всевышний, руками докторов, помог Нуржигиту и дал ему сил и возможность жить долго и счастливо, но борьба продолжается. Впереди восстановление и реабилитация. Будем держать вас в курсе, всем большой Рахмет!», — сказал Тимур Жаналин.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру.

Позже Министерство внутренних дел Казахстана 17 июня возбудило уголовное дело по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы, впавшего в кому.

23 июня родители сообщили, что их сын, солдат-срочник вышел из комы.

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