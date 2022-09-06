Обстановка нормализовалась — глава МЧС о пожарах в Костанайской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о положении с лесными пожарами в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

По словам главы ведомства, на данный момент обстановка в регионе нормализовалась.

«Обстановка сейчас по сравнению с 3-м и 4-м днями, когда был самый сложный период, нормализовалась. Сегодня в ночное время была напряженная обстановка в населенном пункте Баганалы. Там проводили эвакуацию, потому что вышел верховой пожар с учетом штормового ветра. Направленные силы и средства МЧС защитили Баганалы. На данное время угрозы поселку нет», — отметил Ильин.

Напомним, 2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Пожар в регионе тушат пятый день подряд. Создалась угроза населенным пунктам Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное и Озерное.

Травмы, ожоги, отравление легкой и средней степени тяжести получили пять жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата и три сотрудника МЧС.