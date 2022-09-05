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Руины, сгоревшие дома, леса. Фото из села Аманкарагай

Наш корреспондент Яна Гала находится в селе Аманкарагай, где огнем были уничтожены десятки домов. 

 

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

В Аманкарагае огнём уничтожен 91 дом.

Стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

Сегодня в Костанайскую область прибыл Президент Казахстана. Он облетел территории, пострадавшие от пожаров в Костанайской области

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