Отравившаяся паленой водкой женщина находится в крайне тяжелом состянии

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, в Аркалыкской больнице находятся трое человек, которые употребляли паленый алкоголь.

Состояние двоих мужчин без ухудшения. Поступила женщина из города Аркалык.

«Ее состояние крайне тяжелое. Она подключение к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, в Аркалыке и в Акмолинской области люди смертельно отравились этанолом.

В связи с этим происшествием управление предпринимательства обратилось к жителям региона.

Цех по изготовлению алкоголя обнаружен, задержаны подозреваемые.

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