USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Отравившаяся паленой водкой женщина находится в крайне тяжелом состянии

Отравившаяся паленой водкой женщина находится в крайне тяжелом состянии

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Vinkmag ad

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, в Аркалыкской больнице находятся трое человек, которые употребляли паленый алкоголь.

Состояние двоих мужчин без ухудшения. Поступила женщина из города Аркалык.

«Ее состояние крайне тяжелое. Она подключение к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в управлении здравоохранения.

Напомним, в Аркалыке и в Акмолинской области люди смертельно отравились этанолом. 

В связи с этим происшествием управление предпринимательства обратилось к жителям региона. 

Цех по изготовлению алкоголя обнаружен, задержаны подозреваемые. 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Рейды по дачам усилят сотрудники ЧС
Следующая новость

Как изменится график движения пассажирских поездов в Казахстане