Порог достаточности ЕНПФ вырос

Минимальный порог достаточности по пенсионным накоплениям для досрочного изъятия части средств для покупки жилья, лечения и передачи в доверительное управление вырастет с 2023 года.

К примеру, в 2022 году уровень достаточности пенсионных накоплений для 20-летнего казахстанца составлял 3 млн 140 тыс., в 2023 году этот порог повышен до 3 млн 260 тыс. тенге. В целом, пороги минимальной достаточности на 2023 год составляют от 3 до 10 млн тенге в зависимости от возраста.

Порог достаточности пенсионных накопление на 2023 год — Sputnik Казахстан.

Что такое порог достаточности

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – это минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных видов пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете.

Порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

Порог нужен для того, чтобы узнать, сколько вкладчик ЕНПФ может изъять досрочно из накоплений на покупку жилья и лечение. Доступная сумма – это размер накоплений сверх порога достаточности, которые можно снять для альтернативной цели.

Как рассчитывают порог достаточности

Минимальный порог достаточности для досрочного изъятия рассчитывается по специальной методике для каждого возраста, при этом учитывается повышение (индексация) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются.

С 1 января 2023 года:

минимальная заработная плата составит 70 000 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.



В связи с этим расчет размеров порога минимальной достаточности производится ежегодно с учетом роста указанных показателей. Как проверить доступную сумму для частичного изъятия своих пенсионных накоплений Информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, доступной для осуществления единовременных пенсионных выплат и (или) передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем можно получить следующими способами:

через сайт www.enpf.kz и личный кабинет вкладчика;

через мобильное приложение ЕНПФ;

на сайте eGov.kz и через мобильное приложение eGov mobile.

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