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При такой температуре найти кого-то живым маловероятно — ДЧС Костанайской области о ЧП

Фотография для новости При такой температуре найти кого-то живым маловероятно - ДЧС Костанайской области о ЧП

Кадр из видео

Как сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, происшествие случилось на территории станции техобслуживания.

Площадь 280 квадратных метров.

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«Ранения от осколков получили 10 человек, которые обратились за медпомощью. Троих извлекли из-под обломков. Четвертого извлекаем. Работа ювелирная. Все оборудование, которое сейчас есть на морозе, имеет затруднения. Ситуация осложняется морозом и порывами ветра.  По информации руководства данного СТО, под обломками находятся еще двое человек.

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Всего в спасательной операции принимает участие около 200 человек и 39 единиц техники. 

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