Приём старых авто на утилизацию приостановят в Казахстане

С 1 декабря в Казахстане приостановят приём старых автомобилей на дальнейшую утилизацию, сообщается на сайте оператора РОП.

До конца текущего года специалистами будет проведена инвентаризация принятых транспортных средств и техники. С начала 2021 года в рамках данной программы казахстанцы сдали 50 005 ВЭТС.

Из них 37 495 легковых автомобилей, 4040 пассажирского и 8470 единиц грузового транспорта. По программе утилизации ВЭЭСХТ принято 3054 единиц сельскохозяйственной техники, из них 2226 тракторов и 828 комбайнов.

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Стоит отметить, что прием сельскохозяйственной техники продолжается. На сегодня в базе бронирования электронной очереди подтверждения заявок ожидают 254 трактора и 72 комбайна. Ожидается, что прием легковых, пассажирских и грузовых автомобилей возобновится с января следующего года.

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