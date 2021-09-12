Ранения тяжёлые. О состоянии пострадавших в стрельбе в Лисаковске рассказали врачи

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Лисковске, передает alau.kz

Женщина 1988 года рождения получила огнестрельное ранение в брюшную полость и грудную клетку. Она прооперирована. Находится в реанимации. Состояние с небольшим улучшением. Вчера был геморрагический шок, большая кровопотеря.

«За ночь ее стабилизировали. Около 12.00 сегодня ее сняли с ИВЛ. Она пришла в сознание. Отвечает на некоторые вопросы. По тяжести состояние остается очень тяжёлым, так как ранения тяжёлые», — сообщили в областном ведомстве.

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Полицейский находится в хирургическом отделении Лисаковской больницы. Ему сделана операция. Состояние средней степени тяжести.

Напомним, около 11 утра на пульт 102 Отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием и стреляет. Погибла женщина. Стрелка полицейские обезвредили. Он скончался в больнице.

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