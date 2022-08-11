USD 478.01
EUR 488.81
RUB 7.91
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. «Сбили с толку эти видео»: появились подробности гибели пропавшей девочки

«Сбили с толку эти видео»: появились подробности гибели пропавшей девочки

Фото ДП

Полицейские рассказали некоторые подробности обнаружения тела пропавшей 7 августа 5-летней Мадины. Оно было найдено с помощью дрона

Тело ребенка было обнаружено в искусственном водоеме.

Волонтеры уточнили Экспресс К, что девочку нашли в арыке для полива.

«И скорее всего, те видео, на которых она якобы бегала, были не с ней… Сбили с толку поисков эти видео. Прочесывали это место по нескольку раз, но тело летом всплывает на 3—4-й день, а значит, она утонула практически сразу. Там очень глубоко, и ее не видно было. Арык около ее села, в трех-четырех километрах», — рассказали поисковики.

«Лично видела, что все метались, что сотрудники полиции не знали, что делать, ведь проверено было все. Десятки раз проходили по одним и тем же местам. И это тоже не раз прочесывали», — добавила волонтер поискового отряда «Барс» Татьяна.

Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь

Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала девочка 2017 года рождения. Около пяти утра девочка ушла из дома в поселке Жамбыл.

Мама девочки рассказала полиции, что ребенок был под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры. Девочка выбралась через окно.

Четверо суток ребёнка искали волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Сахарные взятки. Сотрудники акимата и «СПК Тобол» выдавали сахар избранным предпринимателям вне очереди
Следующая новость

МВД рассылает казахстанцам SMS-предупреждения