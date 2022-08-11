«Сбили с толку эти видео»: появились подробности гибели пропавшей девочки

Полицейские рассказали некоторые подробности обнаружения тела пропавшей 7 августа 5-летней Мадины. Оно было найдено с помощью дрона.

Волонтеры уточнили Экспресс К , что девочку нашли в арыке для полива.

«И скорее всего, те видео, на которых она якобы бегала, были не с ней… Сбили с толку поисков эти видео. Прочесывали это место по нескольку раз, но тело летом всплывает на 3—4-й день, а значит, она утонула практически сразу. Там очень глубоко, и ее не видно было. Арык около ее села, в трех-четырех километрах», — рассказали поисковики.

«Лично видела, что все метались, что сотрудники полиции не знали, что делать, ведь проверено было все. Десятки раз проходили по одним и тем же местам. И это тоже не раз прочесывали», — добавила волонтер поискового отряда «Барс» Татьяна.

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Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала девочка 2017 года рождения. Около пяти утра девочка ушла из дома в поселке Жамбыл.

Мама девочки рассказала полиции, что ребенок был под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры. Девочка выбралась через окно.

Четверо суток ребёнка искали волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.