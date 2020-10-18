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Школа на карантине, возврат 42500, как использовать пенсионные. ТОП-7 новостей за неделю

На этой недели жителей Костанайской области потрясла новость о жестокой расправе над собаками в районе им. Б.Майлина. Полиция ищет преступников. Бурное обсуждение вызвала новость о возврате 42500 тенге. В банке РК дали разъяснение. Эти и другие новости мы собрали в одной публикации. Жмите по ссылкам. Там подробности.

Из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области

Как будут сниматься пенсионные накопления на жилье и лечение

«42 500 тенге необходимо вернуть». В сети распространяют информацию по возврату выплаты

В Костанайской области больше недели искали 17-летнюю девушку

18+ Четырех собак жестоко убили в Костанайской области

Руководитель аэропорта Костаная оштрафован на 70 МРП

Среднюю зарплату врача планируют поднять до 550 тысяч тенге

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