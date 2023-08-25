Стало известно, куда Нацбанк вложил пенсионные казахстанцев

Сегодня, 25 августа, Национальный банк страны обещает объявить решение по базовой ставке. Ожидается, что заявление будет распространено в 12:00, а спустя полчаса представители финрегулятора проведут брифинг, на котором объяснят принятое решение.

Казахстанские экономисты в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz порассуждали о возможных изменениях в экономике страны и их влиянии на жизнь рядовых граждан.

Базовая ставка — это процент, под который Нацбанк занимает деньги коммерческим банкам страны. Те в свою очередь этими деньгами кредитуют население, предварительно добавив к проценту Нацбанка свою маржу. Таким образом, чем выше базовая ставка, тем дороже кредиты, автокредиты и ипотеки для обычных казахстанцев.

При этом вслед за увеличением базовой ставки в стране пропорционально растут ставки по депозитам — сберегать деньги становится выгодно.

Рассмотрим на примере

«В прошлом году базовая ставка по решению Нацбанка в стране выросла с 10,25 процента до 16,75 процента, после чего не менялась почти 9 месяцев», — напоминает экономист Галымжан Айтказин.

Таким образом, повысив базовую ставку, финрегулятор «вынудил» население меньше приобретать и побольше сберегать. Зачем? Чтобы замедлить инфляцию, то есть остановить рост цен.

Приводим схему для наглядности:

Нацбанк повысил базовую ставку → повысились ставки по кредитам и депозитам, а значит, деньги стали дороже → население и бизнес менее охотно стали брать кредиты → люди и компании меньше тратили и инвестировали, так как высокие ставки по депозитам мотивируют их сберегать → спрос на товары и услуги в стране упал → цены перестали расти → замедлилась инфляция.

Инфляцию обуздали, а как же экономика

Однако повышение базовой ставки возымело и негативное влияние на экономическую ситуацию в стране.

«Чем больше стоят деньги, тем меньше экономический рост. Потому что кредиты дорогие, люди и бизнес предпочитают их не брать на расширение или модернизацию, что приводит к сокращению капиталовложений в экономику. Также высокая базовая ставка бьет по рынку недвижимости: ипотечные займы и кредиты на жилье слишком дорогие. Это снижает покупательную способность и уровень активности на рынке», — объясняет экономист Андрей Чеботарев.

Нацбанк готов снизить базовую ставку ради роста экономики?

Как отметил глава Нацбанка Галымжан Пирматов, несмотря на позитивные сдвиги в инфляционных процессах в стране, еще рано говорить об уверенном устойчивом тренде — риск роста цен остается.

По его словам, к основным рискам можно отнести закрепление инфляционных ожиданий на высоком уровне, реализацию косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, усиление фискального стимулирования, возможность глобальной рецессии с последующим влиянием на нефтяной спрос и рост неопределенности геополитической обстановки.

«Текущий уровень базовой ставки позволял поддержать процесс замедления устойчивых компонентов инфляции, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях. При этом мы видим, что наблюдаемое снижение инфляции сформировало пространство для снижения базовой ставки», — сказал он.

Что говорят эксперты

Комментируя текущую экономическую ситуацию в стране, экономист Галымжан Айтказин подчеркивает, что реальный экономический рост Казахстана по итогам января — июля 2023 года составил 4,8 процента.

«Складывается существенно лучше показателя прошлого года и в целом по динамике выглядит достаточно солидным, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Впрочем, индекс деловой активности, оцениваемый Нацбанком, также большую часть текущего года находится в положительной зоне», — добавил он.

При этом экономист считает, что внешние условия для Казахстана складываются довольно непростые. В частности, из-за экономических проблем крупного торгового партнера — России, где обвалилась нацвалюта, а Центробанк России вынужден за счет резкого повышения ставки сдерживать и без того высокие инфляционные ожидания и дальнейший обвал рубля.

«Несмотря на существенное замедление потребительской инфляции в экономике Казахстана, динамика инфляционных ожиданий пока остается проинфляционной, как и вектор фискальной политики, что вносит свой вклад в поддержание инфляционных процессов. Наконец, сезонно-очищенная и базовая инфляция показывают признаки устойчивого характера инфляции в последние месяцы. Поэтому нам видится, что Нацбанку Казахстана стоит крайне осторожно подходить к вопросу смягчения денежно-кредитной политики (уменьшения базовой ставки)», — заключил Айтказин.

Андрей Чеботарев со своей стороны считает, что базовая ставка должна была быть снижена еще в декабре 2022 года.

«Тогда курс стал укрепляться. Я очень надеюсь, что ставка наконец будет снижена на 150 базисных пунктов до 15,25 процента, хотя можно было бы снижать еще ниже. У нас одна из самых высоких ставок в мире. Мы сами душим свою экономику, ставка должна была быть ниже еще в декабре прошлого года», — считает экономист.

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