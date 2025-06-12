В частности, Турсынбаев заявил, что вопрос привлечения педагогов находится вне компетенции МЧС.

«Это у местных исполнительных органов и у Министерства образования, я думаю, надо уточнять. Я не могу отвечать за другие ведомства», – сказал он в кулуарах Сената.

По его словам, в патрулировании участвуют не только сотрудники МЧС, но и представители других ведомств. Особое внимание уделяется несанкционированным местам купания, где дети часто оказываются без присмотра взрослых.

«Недавно у нас было совещание по купальному сезону. Патрулированием занимаемся мы – совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и с полицейскими. Потому что дети, оставшиеся без попечения родителей, или когда родители заняты, без контроля выходят и купаются в необорудованных местах. А необорудованные места – это глубина, опасность, под водой может что-то находиться… Поэтому у нас утверждаются специальные, безопасные зоны для купания», – пояснил Кеген Турсынбаев.

Несколько дней назад аким Костаная Марат Жундубаев предложил, чтобы учителям летом патрулировать водоемы. Это заявление он сделал после трагической гибели школьника.

Уже на патрулирование записался 121 педагог.

Предложение акима вызвало бурное обсуждение в соцсетях. И Марат Жундубаев прокомментировал свое предложение.