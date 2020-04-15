В Житикару к заболевшим коронавирусом пенсионерам приезжал внук

Полиция сообщает, что пенсионеры через блокпосты не проезжали, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

К пенсионерам в гости приезжал внук из Кокшетау на праздник Наурыз.

Пожилые люди почувствовали недомогание 5 апреля. Из дома не выходили, так как придерживались рекомендаций по безопасности ввиду критического возраста.

12 апреля пенсионеры вызвали скорую помощь, тест на КВИ показал положительный результат.

Сегодня пенсионер умер.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг проводит противоэпидемические мероприятия.

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц.

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