Версия умышленного поджога не исключается – глава ЧС РК Юрий Ильин

Министр ЧС РК Юрий Ильин рассказал журналистам о текущей ситуации в Аулиекольском районе, сообщает zakon.kz.
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Пожар начался 2 сентября около 15:10. Распространению огня способствовали высокая температура и порывистый ветер. Сначала пламя охватило большую территорию лесного массива, затем появилась угроза населенным пунктам, рассказал министр на брифинге, который освещал Хабар 24.
По словам министра, причиной могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.
«Рассматриваются различные версии, как я и сказал. Мы на данное время исключаем версию природного пожара, возникшего в результате грозовых разрядов, которых не было. А остальные все версии, начиная от неосторожного обращения с огнем до умышленного. Открытых возгораний верховых нет, идут низовые пожары в районе населенного пункта Лесное, мы там усиливаем группировку в ночное время, для того чтобы предотвратить риски распространения на жилые массивы»,- отметил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.
В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению.
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.
Объявлено ЧС местного масштаба.
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