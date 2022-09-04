Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома

Сегодня на оперативном совещании по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области премьер-министр поручил:
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— Министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям.
— Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва Правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.
— Незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан.
— Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.
— Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.
Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.
В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению.
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