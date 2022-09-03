Токаев поручил выделить деньги на ликвидацию последствий пожаров в Костанайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады членов правительства и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова пожарам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров», — говорится в сообщении в субботу, передает kaztag.kz

Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу и помощник президента — секретарь совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

«Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров. Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — добавили в Акорде.

Напомним, на тушение лесного пожара площадью 2 тыс. га 3 сентября помимо министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина в Костанайскую области выехали и службы сразу трех других регионов. Отмечалось, что из-за сложившейся ситуации в регионе ограничили автомобильное движение. Пожар перекинулся на поселок озерный – по данным минэкологии, горит около 50 домов. Ближе к вечеру 3 сентября стало известно, что площадь пожара выросла до 3 тыс. га и в регионе эвакуируют целые населенные пункты. Вечером 3 сентября в «КазАвтоЖоле» сообщили, что закрытую дорогу открыли из-за улучшения ситуации.

На фоне происходящего пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не намерен отказывать от поездки в Костанайскую область из-за лесного пожара, а позднее и вовсе стало известно, что президент планирует посетить оперативный штаб в регионе. Еще позже в Акорде сообщили, что юбилейные мероприятия в честь 150-летия казахского политика Ахмета Байтурсынулы перенесены, но президент Токаев все равно поедет в Костанайскую область – из-за пожаров.

Для населения, нуждающегося в помощи в связи с природным пожаром в Костанайской области, открыты телефоны горячей линии.

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